Manziana Roma | travolta da auto su strisce | morte cerebrale per 15enne

È stata dichiarata la morte cerebrale per la 15enne investita da una auto sabato a, centro vicino. Le condizioni della ragazza, travolta assieme ad un amico di 16 anni mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, sono apparse subito gravissime. Per la ...commenta In seguito a un incidente avvenuto a), è stata dichiarata la morte celebrale di una 15enne. La ragazza era stata investita da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali: trasportata in codice rosso al Policlinico ...

I due minorenni sono stati travolti a Manziana in provincia di Roma. La ragazza è apparsa subito gravissima. La giovane alla guida dell'auto negativa all'alcol test Per Giulia G., la 15enne investita ...I medici del policlinico Gemelli di Roma hanno dichiarato la morte cerebrale per la 14enne investita a Manziana mentre attraversava sulle strisce ...