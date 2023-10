Manziana | giovani travolti da un’auto mentre attraversavano sulle strisce Morta una 15enne

Leggi su open.online

(Di lunedì 9 ottobre 2023) È stata dichiarata la morte cerebrale per lainvestita da una auto sabato a, centro vicino Roma. Le condizioni della ragazza, travolta assieme ad un amico di 16 annistava attraversando la stradapedonali, sono apparse subito gravissime. Per la 22enne che era alla guida della Citroen su via Braccianense, risultata negativa all’alcol test, l’accusa potrebbe aggravarsi in omicidio stradale. L’incidente è avvenuto su via Braccianese Claudia, all’altezza dell’incrocio con via Po. Come sta il ragazzo dellaLa ragazza era stata trasportata con l’elisoccorso in codice rosso al policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma. Il fidanzato 16enne è stato accompagnato invece all’ospedale di Bracciano, dove è stato sottoposto a un intervento ...