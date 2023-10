(Di lunedì 9 ottobre 2023) Valtorta. Un uomo di 49 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio di domenica a Valtorta. L’uomo aveva avuto unmentre si trovava nella zona del rifugio Grassi, a circa 2000di. Dopo la richiesta di aiuto la centrale ha mandato sul posto i tecnici del Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica. In un primo tempo tutti gli elicotteri erano impegnati e quindi sono partiti i due turnisti operativi a San Giovanni Bianco, che sono saliti fino alla frazione di Ceresola. Poi si è liberatodi Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha concluso il recupero e le squadre sono rientrate alla base. Le condizioni dell’uomo non sono preoccupanti.

Weekend "nero" in. Morto escursionista colto da. Intervento anche a Villadossola . Weekend "nero" in. Giornata intensa quella di domenica 8 ottobre per i vigili del fuoco ...... Giovanni Michelini 65 anni di Barga, è finito fuoristrada ed è deceduto nellabarghigiana. Non è ancora stato appurato definitivamente se l'incidente sia stato causato da undel ...

Malore in montagna a duemila metri di quota: recuperato con l’elisoccorso BergamoNews.it

Cade per un malore in montagna. Interviene il soccorso alpino Il Giornale di Barga online

Altre due morti nel Vco in montagna. Un uomo di 63 anni di Verbania, Gianluigi Bernasconi, è morto per un infarto mentre era a cercare funghi insieme al cugino a Colle. Intervenuto… Leggi ...MOLAZZANA - Il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano della stazione di Lucca, dopo l’attivazione di questa mattina a Vico Pancellorum, è intervenuto nel ...