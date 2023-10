Malan incontra il portavoce della Billy Graham Evangelistic Association

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 ottobre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2023 Lasi è fatta conoscere in Italia nel marzo del 2020 quando, in piena emergenza COVID ha allestito in soli tre giorni all'ospedale da Campo a Cremona dove centinaia di persone sono state curate anche in terapia intensiva. Nell'autunno scorso, Franklin, Presidente dell'associazione, a tenuto per la prima volta in Italia un grande incontro, denominato Noi Festival, con 12.000 partecipanti presso Milano. Questa mattina il senatore Lucio, hato Antonio Marino, coordinatore italiano del Noi Festival e direttore delle pubbliche relazioni(BGEA) per ...