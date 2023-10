(Di lunedì 9 ottobre 2023) Sono 4 gli azzurri in gara nel challenger spagnolo di(145.000 di montepremi sul cemento): a Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Mattia Bellucci si è aggiunto anche Raul, il quale all'...

Sono 4 gli azzurri in gara nel challenger spagnolo di(145.000 di montepremi sul cemento): a Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Mattia Bellucci si è aggiunto anche Raul Brancaccio, il quale all'ultimo turno delle qualificazioni ha superato per 61 ...Il campione altoatesino è volato alposto del ranking Atp , sbugiardando quanti pensavano che non sarebbe mai stato in grado di battere i mostri sacri del circuito. Beh, a Pechino ne ha ...

Malaga: il quarto azzurro al via è il qualificato Brancaccio SuperTennis

Liga Endesa, J4: Real già solo in vetta, crisi Malaga e Moneke dominante Eurodevotion

Sono 4 gli azzurri in gara nel challenger spagnolo di Malaga (145.000 € di montepremi sul cemento): a Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e ...Dopo aver metabolizzato l'importantissimo successo (e percorso) nell'ATP 500 di Pechino, Jannik Sinner si prepara per il Masters 1000 di Shanghai. Il cemento cinese rimane il grande protagonista di qu ...