L' uomo ombra | LuckyChap e Plan B Entertainment potrebbero produrre il remake

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Le indagini raccontate in L', che hanno dato vita a cinque sequel, sembra saranno al centro di unprodotto da. L'(The Thin Man) sembra sarà al centro di unstanno negoziando infatti l'acquisizione dei diritti. Per ora, essendo ancora in corso lo sciopero degli attori, non sono ancora emersi dettagli riguardanti i possibili protagonisti. Il ritorno di una coppia di detective Le due case di produzione, di proprietà di Margot Robbie e Brad Pitt, sembra avessero iniziato le trattative prima dell'inizio dello sciopero degli sceneggiatori. L'è un ...