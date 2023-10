Lunghissima e cruenta Scatta l' offensiva israeliana | scenario da brividi

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L'via terra di Israele nei territori palestinesi in tutta probabilità scatterà entro 24-48 ore. L'obiettivo è stroncare l'attività di Hamas, il gruppo responsabile dell'attacco senza precedenti di sabato scorso, in cui molti analisti sospettano che abbia avuto un ruolo fondamentale l'Iran. In questo contesto, ad analizzare gli scenari militari di quella che sembra essere a tutti gli effetti una vera e propria guerra, è il generale Paolo Capitini, docente di Storia militare alla Scuola Sottufficiali dell'Esercito. "Quella che si sta annunciando è l'operazione piùe difficile per organizzazione e pianificiazione" per ogni esercito, spiega il generale lunedì 9 ottobre ad Agorà, su Rai 3. Azione militare tra gli abitati, questo il nome tecnico. "Nel momento in cui inizierà ci sarà un'avanzata lentissima delle forze di Israele per ...