Lukaku via per Lautaro | “Vuole la sua luce”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Fabrizio Biasin promuove l’Inter nonostante l’ultimo passo falso in campionato e non rimpiange: secondo il giornalista il belga è andato via perché “oscurato” da un grandeMartinez. Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di TVPLAY per parlare del pareggio dell’Inter contro il Bologna in casa e ridimensionare le voci che già parlano di crisi nerazzurra. “Quello che succede di solito prima della pausa per le Nazionali si trasforma in tragedia, ma poi bisogna guardare le cose con lucidità“, ha spiegato l’intervistato.(LaPresse)“Chi si lamenta del pareggio contro il Bologna scriveva invece, dopo la partita con il Benfica, che l’Inter era la squadra più vicina al City di Guardiola. Forse la verità sta nel mezzo: per l’Inter l’avvio di campionato ...

Lautaro protagonista nerazzurro: ' Lui è il motivo per cuiè andatodall'Inter ' " Dopo una delusione nell'immediato post - partita ', ha continuato Biasin, sempre a proposito del pareggio ...Ruggente(Roma): voto 8 Andare in rete coi malandati sardi non è, di per sé, sufficiente a ... Freuler lo segue ovunque e a Nicolò manca sempre lo spunto per scappargli. Sembra cotto. Forse ...

La Roma vola con Lukaku, poker al Cagliari. Ansia Mourinho per Dybala Tuttosport

Le pagelle della Roma - La paura fa Lukaku. Che ingresso di Belotti! TUTTO mercato WEB

Rimpianto Lukaku per Inter e Juventus, il centravanti della Roma è una macchina da gol ma il grande ex non ha dubbi: ecco l'annuncio.Fabrizio Biasin non rimpiange Lukaku: secondo il giornalista il belga è andato via perché "oscurato" da un grande Lautaro Martinez.