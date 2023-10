Luiss | sconfitto Bonomi | sarà vicepresidente esecutivo Gubitosi presidente | nel cda anche Amato | Zoppini e

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Prende corpo il nuovo cda della. Secondo fonti ai massimi livelli con cui Affaritaliani.it ha avuto interlocuzioni, infatti, a presiedere l’Università di Confindustria dovrebbe essere Luigi. L’ex ceo di Tim (e Wind, oltre che direttore generale della Rai) succede a Vincenzo Boccia. Una cocente sconfitta per Carlo, quindi. Iluscente di Viale dell’Astronomia non riuscirà a sedere al vertice dell’ateneo romano. E non lo farà neil suo fidatissimo Vincenzo Marenghi, il quale pure aveva accarezzato il sogno di diventaredella. Segui su affaritaliani.it