Ludovica Martino da Skam Italia a Vita da Carlo 2 | Sono Babba Natale | compro gli addobbi molto prima

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La nostra intervista fatta a Castiglione del Cinema a, che dopo il successo diè sulla cresta dell'onda conda2 e presto la vedremo anche nel film Resvrgis di Francesco Carnesecchi, presentato ad Alice nella Città. Ludovinasta vivendo sicuramente un momento d'oro confermandosi come una delle giovani starne più promettenti. L'abbiamo incontrata a Castiglione del Cinema, il nuovo festival che ha colorato Castiglione del Lago in provincia di Perugia, dove è stata l'ospite a sorpresa di una delle serate della kermesse. Così giovane (26 anni) già ospite a sorpresa di una manifestazione: "Mi fa un bellissimo effetto anche perché la location non la conoscevo ed è davvero suggestiva. Per me è sempre un ...