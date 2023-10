Luciano Spalletti va di traverso a tutti | un caso in Serie A

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La Roma perde Dybala, ma trova la quadra e i risultati, la Lazio ha raggiunto la velocità di crociera impostata da Sarri, l'Atalanta perde ma Gasperini è soddisfatto come lo è Rudi Garcia del Napoli, la Juventus sembra aver capito quali sono i suoi limiti e come aggirarli, la Fiorentina si è iscritta al campionato di vertice, il Milan cavalcherebbe l'entusiasmo generato dal primo posto e l'Inter non vedrebbe l'ora di tornare in campo per dimostrare che non è più la squadra altalenante di un anno fa. Ma c'è la pausa per le Nazionali che congela tutto e. Una pausa che non conviene a nessun club di punta. Il recupero delle energie è secondario in questo momento della stagione, e poi i calciatori si stancano di più a viaggiare e a pensare ad altre competizioni che non a continuare la routine. La sosta di settembre chiudeva il periodo di rodaggio e dava il via alla ...