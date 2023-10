L' orsa Gemma si rifa viva e rovista tra i rifiuti

Leggi su agi

(Di lunedì 9 ottobre 2023) AGI - Continuano le incursioni della veterananella Valle del Sagittario. Il plantigrado ha divelto eto nei cassonetti dei, nutrendosi di olio contenuto in un bidone sigillato, che ha aperto, e altri residui di alimenti. La razzia è avvenuta nella notte di ieri l'altro, all'interno dello spazio antistante la "Locanda Del lago Lucciola", a Villalago. Questo è uno dei tanti episodi, che si sono verificati nell'ultimo mese, tra Scanno e Villalago, e che hanno vistosalire su un fuoristrada per rubare il cibo delle galline. Ma anche salire fino al quarto piano di un condominio, attirata dal miele prodotto in casa. Cosi' come entrare nella cucina di un albergo per mangiare la torta e in un ristorante, la farina. Eustachio Gentile, già commissario della Comunità Montana ...