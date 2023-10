Lorella Cuccarini esce allo scoperto | «Ecco perché non ritorno su Rai1»

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Nelle scorse settimaneha rivelato di aver ricevuto una proposta damolto allettante, la guida di un programma nel primo pomeriggio, ma aveva declinato preferendo rimanere a Mediaset piuttosto che ritornare in Rai. A distanza di tempo, la conduttrice e coach di Amici di Maria De Filippi è tornata sull'argomento in una lunga intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha spiegato i motivi della sua scelta: “Sono a un punto della mia vita in cui mi piace fare le cose che mi rendono felice e qui sto veramente bene, mi sento come in famiglia. Ci sono situazioni magiche, in cui tutto è perfetto. Adoro il rapporto con Maria De Filippi e stare con i ragazzi." Insomma, dopo la parentesi non particolarmente fortunata al timone de La vita in diretta al fianco di Alberto Matano, laha ...