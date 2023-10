Londra | attacco a ristorante kosher | porta sfondata con bombola gas

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Le foto caricate sui social media questa mattina mostrano unadi gas lanciata attraverso laa vetri delPita in Golders Green Road Vandali hanno sfondato lad’ingresso di unnel quartiere di Golders Green, a nord-ovest di, che ospita una numerosa e imnte comunità ebraica, in quello che sembra essere unantisemita sullo sfondo del conflitto di Israele con Hamas. Le foto caricate sui social media questa mattina mostrano unadi gas lanciata attraverso laa vetri delPita in Golders Green Road. Su un ponte ferroviario dall’altra parte della stessa strada troneggia invece la scritta “Palestina ...