Lombardia | Regione a Brescia per ' Futura Expo'

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Milano, 9 ott. (Adnkronos) - L'impegno per una vera sostenibilità è trasversale all'operato della Giunta della. È il quadro emerso dagli interventi degli assessori regionali protagonisti alla tavola rotonda 'Imprese: il motore della sostenibilità in', nell'ambito di2023, salone in corso al Brixia Forum difino al 10 ottobre. Gli assessori Giorgio Maione (Ambiente e Clima); Guido Guidesi (Sviluppo economico); Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro); Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste); Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) e Paolo Franco (Casa e Housing sociale) sono stati ospiti del panel condotto da Sebastiano Barisoni, vicededirettore de 'Il Sole 24 ore' per approfondire il binomio imprese ...