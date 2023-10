Lombardia | Camper Salute in tour | a ottobre visite gratuite in 33 località

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Milano, 9 ott. (Adnkronos) - Tappa in piazza Città di, sede della Regione, a Milano, per ilitinerante organizzato da OdvDonna. Come ogni anno, in occasione della campagna mondiale per il mese della prevenzione al tumore al seno, organizzasenologicheche sono effettuate su un'unità mobile che sosterà in varie piazze della regione. All'evento è intervenuta, su delega del presidente della RegioneAttilio Fontana, l'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini: "Regioneda sempre sostiene le iniziative dedicate alla prevenzione, proprio come questa - ha sottolineato l'assessore Lucchini -; siamo convinti che una diagnosi ...