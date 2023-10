Lo striscione esilarante che spunta a Venezia | dedicato ai turisti molesti

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Oggi Notizie Se pensavi chefosse un parco divertimenti, stai per essere corretto in maniera molto. Un balcone nel cuore pulsante della città ha parlato, e ha un messaggio molto chiaro per iche visitano la città dei canali.è un gioiello incastonato tra canali e architettura affascinante. Tuttavia, i residenti locali sono spesso sopraffatti dall'onda di visitatori che attraversano la città ogni giorno. Ma alla fine, sembra che qualcuno abbia deciso di risolvere il problema con un pizzico di humour. Il ticket d'ingresso aMentre l'anno 2023 sta per finire, il 2024 si avvicina portando con sé un cambiamento significativo a: l'introduzione del tanto dibattuto ticket d'ingresso. A partire dalla primavera del 2024, i visitatori dovranno ...