ll racconto di una 16enne scampata alla razzia di Hamas | barricata in casa per 7 ore e fuori l’apocalisse

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Lo scempio inferto22enne tedesca Shani Louk, rapita dai terroristi die mostrata inerte e seminuda su un pickup dove il manipolo di miliziani diche l’ha rapita la espone come fosse un bottino di guerra da ostentare e rivendicare. Lo sguardo terrorizzato e perso di Noa, strappata al suo fidanzato e portata in via in moto da quel rave nel deserto diventato un incubo senza ritorno per un numero drammaticamente imprecisato di giovani, sono i volti dell’orrore. Shani, Noa e le altre: il volto del massacro targatoNei loro occhi, il riflesso di un massacro esploso all’improvviso. Un incubo che ha catapultato decine e decine e decine di giovani, anziani, donne e bambini, in una spirale di atrocità e di dolore senza fine. Sono loro i volti della tragedia, drammaticamente in corso, degli ostaggi ...

Tuttavia,di loro, Beatriz D'Orsi , sta facendo sempre più discutere di sé per il suo ...non avevano apprezzato che Beatriz si fosse aperta così e aveva ritenuto manipolatorio il suo. La ...carriera sempre in discussione e in evoluzione, ildimaratona, di un momento durante la vita di coppia e la musica ad accompagnare le immagini. Dopo il successo del tour che ha attraversato la penisola la scorsa primavera, e che ha visto ...

La potenza del racconto nelle tante storie di Lodi Avvenire

Vajont, il racconto di una testimone La Vita del Popolo

Dal giorno in cui fu ucciso il Duce alla disfatta di Caporetto passando per Cristoforo Colombo e la scoperta dell'America. Otto giornate che hanno cambiato la storia d'Italia raccontate dal giornalist ...Una carriera sempre in discussione e in evoluzione, il racconto di una maratona, di un momento durante la vita di coppia e la musica ad accompagnare le immagini. Dopo il successo del tour che ha ...