LIVE Sonego-Jarry 6-7 | 2-4 | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | azzurro sotto di un set e un break

(Di lunedì 9 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Prima esterna a 213 km/h. 15-0 Prima vincente. 4-2 Resta aggrappato. A-40 Esce di pochissimo la risposta di rovescio del cileno. 40-40 Picchia durissimoda fondo. Dritto o rovescio non fa differenza. 40-30 Servizio e rovescio in controbalzo su un’altra gran risposta. 30-30 Stecca il dritto l’. 30-15 Servizio esterno vincente. 15-15 Risposta fulminante e dritto a chiudere. 15-0 Chiude a rete l’. 4-1 Non passa la risposta di rovescio di. Adesso è molto dura. A-40 Ace (5). 40-40 Niente da fare, prima in campo. 40-A Va fuorigiri con il dritto sulla cortissima risposta di. Attenzione! 40-40 Grandissimo passante di rovescio lungolinea di!!! Lascia ...

Master 1000 Shanghai Show Court 3, terzo turno(ITA) 6(4) 2 Jarry (CHI) 7 5 ...Lorenzotorna in campo all' Atp di Shanghai . Dopo la rimonta su Tiafoe, il torinese sfida Jarry per un posto agli ottavi di finale. Più tardi in campo anche Matteo Arnaldi , che sfiderà Wolf. Segui ...

LIVE Sonego-Jarry, ATP Shanghai 2023 in DIRETTA: serve un match solido per andare agli ottavi OA Sport

Sonego-Jarry LIVE: Lorenzo sotto un set a zero Sky Sport

Tennis, diretta live del match tra Lorenzo Sonego e Nicolas Jarry valido per il terzo turno dell'ATP Master 1000 Shanghai ...Il torinese sfida il cileno per conquistare un posto negli ottavi di finale. Più tardi in campo anche Arnaldi, impegnato contro Wolf ...