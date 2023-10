LIVE Sonego-Jarry 6-5 | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | l’azzurro si assicura il tiebreak

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Buona prima, larga di non molto la risposta di dritto del. 15-15 Ace (2). 0-15 Avanti tutta con il rovescio! 6-5 Stecca con il dritto. Gioco facile per Lorenzo. 40-15 Smorzata perfetta con il dritto, l’avversario non parte. Due chance dirsi il. 30-15 Servizio e dritto incisivo! 15-15 Doppio fallo (1). 15-0 MIRACOLO diin estremo allungo con il dritto. Arpiona e passa in modo incredibile un rovescio lungolinea che sembrava vincente di. Che angolo ha trovato! 5-5 Appena largo il rovescio lungolinea di. 40-0 Prima vincente. 30-0 Servizio e schiaffo al volo. 15-0 Scoppia il dritto lungolinea ...