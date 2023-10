LIVE Sonego-Jarry 0-0 | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | iniziato il match!

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Altra seconda, altra pallata di dritto in risposta. Poi però errore di rovescio in rete, gratuito. 30-30 Risposta di rovescio nei piedi, sulla seconda di Lorenzo. 30-15 Ace sporco dell’azzurro. 15-15 Prima vincente. 0-15 Risposta pesante di dritto del cileno. Non c’è letteralmente nessunosugli spalti del secondo campo per importanza di Qizhong. Lorenzoha vinto il sorteggio e ha scelto di servire 12.20 Sta per concludersi il palleggio di riscaldamento. 12.15è numero 22 del mondo, in questa stagione ha ottenuto due vittorie in tornei Atp 250 a Ginevra (b. Ruud) e a Santiago (b. Etcheverry). Al primo turno ha battuto il francese Atmane 7-5 6-2. 12.10 Il cileno, come sappiamo è dotato di un grande servizio, con il quale spesso e volentieri si costruisce la ...