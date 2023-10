LIVE Avellino-Potenza | il tabellino

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAl Partenio-Lombardi diva di scena la 7^ giornata del Girone C di LegaPro, la formazione di Michele Pazienza ospita il. L’impianto cittadino ha fatto registrare l’ennesimo sold out, verso le 19 la società ha comunicato l’esaurimento di tutti i biglietti a disposizione., il(in attesa delle formazioni ufficiali):(3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Armellino, Mulé; Sannipoli, Varela, Palmiero, Casarini, Tito; Gori, Sgarbi. A disp.: Pane, Pizzella, Ricciardi, Mundula, Nosegbe-Susko, Pezzella, Maisto, Marconi, Fusco, Tozaj. All.: M. Pazienza.(4-3-3): Gasparini; Hadziosmanovic, Sbraga, Monaco, Porcino; Candellori, Schiattarella, Saporiti; Asencio, Caturano, Volpe. A disp.: Alastra, ...