(Di lunedì 9 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di terzo turno dell’ATP Masters 1000 ditra Matteoe l’americano J.J.. Secondo confronto diretto tra i due a pochi giorni dal successo dell’azzurro nel primo turno dell’ATP 500 di Pechino. Il vincente della sfida troveràuno tra il greco Tsitsipas ed il francese Humbert., ventiduenne di Sanremo, arriva a questo importante appuntamento dopo aver superato in tre set prima l’australiano Popyrin, poi il tedesco Struff. Sconfitto dal cileno Jarry al secondo turno di Pechino, il ligure è stato grande protagonista della qualificazione italiana alle Finals di Coppa Davis. Issatosi ...

SHANGHAI (CINA) - Si è conclusa la quarta giornata del Masters 1000 di Shanghai , Atp che ha visto scendere in campo tre azzurr nel secondo turno. Successo perche ha battuto Struff e ha raggiunto il terzo turno. L'ha seguito subito Sinner, vittorioso contro Giron in due set. L'ultimo italiano è Sonego il cui match contro Tiafoe è stato rinviato a ......TABELLONE DOPPIO TABELLONE QUALIFICAZIONISCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO TABELLONE QUALIFICAZIONI In corsa sempre al secondo turno ci sono anche Matteoe ...

LIVE Arnaldi-Wolf, ATP Shanghai 2023 in DIRETTA: occasione per entrambi di andare agli ottavi OA Sport

Arnaldi al 3° turno, sospesa Sonego-Tiafoe Sky Sport

Dopo aver guadagnato la certezza aritmetica della qualificazione alle Atp Finals, Jannik Sinner torna in campo nel Master 1000 di Shanghai per la sfida contro l’argentino Sebastian Baez: chi vince ...L'azzurro, numero 4 al mondo e reduce dal trionfo a Pechino, sfida l'argentino nel terzo turno del Masters 1000 cinese: la cronaca del match ...