LIVE Arnaldi-Wolf | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | attesa per l’azzurro | piove a Shanghai

(Di lunedì 9 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.40. La partita tra Paul e Fils è stata interrotta sul punteggio di 6-4, 2-2 in favore dello statunitense contro il francese. Al termine di questa partita si giocherà il match tra il francese Mannarino e il russo Rublev, poi a seguire la sfida tra Lorenzo Sonego e il cileno Nicolas Jarry. In coda spazio al confronto tra. Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di terzo turno dell’ATP Masters 1000 ditra Matteoe l’americano J.J.. Secondo confronto diretto tra i due a pochi giorni dal successo delnel primo turno dell’ATP 500 ...

SHANGHAI (CINA) - Si è conclusa la quarta giornata del Masters 1000 di Shanghai , Atp che ha visto scendere in campo tre azzurr nel secondo turno. Successo perche ha battuto Struff e ha raggiunto il terzo turno. L'ha seguito subito Sinner, vittorioso contro Giron in due set. L'ultimo italiano è Sonego il cui match contro Tiafoe è stato rinviato a ......TABELLONE DOPPIO TABELLONE QUALIFICAZIONISCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO TABELLONE QUALIFICAZIONI In corsa sempre al secondo turno ci sono anche Matteoe ...

LIVE Arnaldi-Wolf, ATP Shanghai 2023 in DIRETTA: l'azzurro sogna l'accesso al 4° turno OA Sport

Arnaldi al 3° turno, sospesa Sonego-Tiafoe Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno dell'ATP Masters 1000 di Shanghai tra Matteo Arnaldi e l'americano J.J. Wolf. Seco ...Dopo aver guadagnato la certezza aritmetica della qualificazione alle Atp Finals, Jannik Sinner torna in campo nel Master 1000 di Shanghai per la sfida contro l’argentino Sebastian Baez: chi vince ...