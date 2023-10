LIVE Arnaldi-Wolf 6-2 | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | l’azzurro domina il primo set

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Lunga la risposta di rovescio dell’americano. 30-0 A metà rete il dritto in corsa di. 15-0 Prima vincente di. SECONDO SET 6-2SET! Matteo si sposta sul dritto ed inchioda l’avversario dalla parte del rovescio.chiude così ilparziale. 40-AD SET POINT. Ottima risposta d’incontro di rovescio da parte del sanremese. 40-40 Il nastro rende cortissimo il recupero di rovescio di, che si scusa. 40-30 BOOM! Dritto inside in vincente di rara potenza scagliato dal ligure. 40-15 Solido questo passante di rovescio del. 40-0 Servizio vincente. 30-0 Scappa via la risposta di ...