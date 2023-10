LIVE Arnaldi-Wolf 6-2 3-6 6-7 | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | l’americano si aggiudica la battaglia

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:08 Termina qui anche la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 17:07 Si ferma ai sedicesimi, dopo oltre 2 ore e 40 minuti di lotta, il cammino del ligure. 8 ACE, 6 doppi falli ed il 64% di prime servite dall’azzurro, che ha però sofferto l’aggressività in risposta dell’avversario ottenendo soltanto il 42% di punti dalla seconda. J.Jb. MATTEO2-6 6-3 7-6 (4). Si chiude con un perfetto rovescio lungolinea vincente in corsa dello statunitense un match lottatissimo. Rammarico per, avanti 6-2 3-2 e con tre palle break a disposizione. 6-4 ...