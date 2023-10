LIVE Arnaldi-Wolf 6-2 3-6 3-4 | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | fasi decisive del match

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 A tutto braccioattacca e chiude con lo smash in arretramento. 40-0 Scappa via la risposta dell’americano. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Non passa la risposta di dritto del numero 51 ATP. 4-3 Game. Nuova prima vincente dello statunitense, che continua a condurre in questo terzo set. 40-0 Servizio vincente. 30-0 Altra ottima stop volley vincente del tennista di Cincinnati. 15-0 Esce in corridoio il rovescio in back di Matteo. 3-3 Game. Lunga la risposta di rovescio dell’americano, che torna ora alla battuta. 40-30 Dritto incrociato e stop volley in contropiede vincente di. 40-15 Troppo morbida la prima in kick di, costretto ad incassare la ...