LIVE Arnaldi-Wolf 6-2 3-2 | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | l’azzurro conduce in avvio di secondo set

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Bravissimo, che si difende in spaccata e piazza il rovescio lungolinea vincente. AD-40 Servizio, dritto e volèe alta a segno per. 40-40 Matteo ritrova il rovescio lungolinea e resta aggrappato a questo infinito sesto gioco. AD-40 Lunga la risposta di dritto di. Palla del 3 pari. 40-40 Disegna il campo lo statunitense, che cancella la sesta palla break. 40-AD Palla break. Regalo di, che spedisce in rete ilsmash. 40-40 Ancora una volta Matteo cede campo in situazione di palla break. Nuova parità del game più lungo del match. 40-AD Palla break. Stecca il rovescio in uscita dal servizio. 40-40 Lunga la risposta di dritto ...