LIVE Arnaldi-Wolf 2-1 | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | prime fasi del match

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Dritto difensivo diche coglie in contropiede l’avversario. 2-1 Game. Volèe d’istinto diche termina fuori. Matteo resta al timone di questo primo set. 40-30 Primo doppio fallo di. 40-15 Prende il comando dello scambio l’americano, che chiude con il dritto inside in in avanzamento. 40-0 Lunga la risposta di. 30-0 Prima esterna vincente del ligure. 15-0 Non passa la risposta di dritto dello statunitense. 1-1 Game. Peccato. Lungo il dritto inside out dell’azzurro, che torna al servizio. 40-30 CHE PUNTO! Scambio prolungato chiuso dall’accelerazione vincente con il rovescio lungolinea di. 40-15 Scappa via il rovescio del tennista di Cincinnati. 40-0 ...