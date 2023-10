Lite tra Giuseppe e Beatrice al Grande Fratello | lei | «Sei falso e retorico»

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Nel corso di questo fine settimana,Luzzi eGaribaldi hanno avuto un forte avvicinamento nella casa del. I due si sono addirittura scambiati un bacio, che ha entusiasmato il pubblico da casa. Molti concorrenti, però, sono convinti che questa situazione possa portare uno dei due a soffrire parecchio. In un primo momento si era pensato chepotesse rimanere scottata. Dopo quello che è accaduto in queste ore, però, la situazione si è ribaltata., infatti, ad un certo punto si è allontanata dal ragazzo, comportandosi in maniera piuttosto fredda nei suoi riguardi. Lui ha notato che qualcosa non andasse, sta di fatto che ha cercato un confronto con la donna. Quest'ultima, però, ha alzato un muro, e questo ha mandato in confusione ...