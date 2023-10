L’Italia si allena verso la sfida a Malta | uno dell’Inter scalpita di più

Leggi su inter-news

Parte ufficialmente la sosta per le nazionali,affronterà nei prossimi giornie Inghilterra. Tanti giocatoriin Nazionale A LAVORO ?giocherà controsabato 14 e Inghilterra martedì 17. Spalletti ha chiamato in Nazionale ben sei giocatori: Acerbi, Bastoni, Dimarco, Darmian, Barella e Frattesi. A proposito dell'ex centrocampista del Sassuolo, dopo l'infortunio con l'Inter è rientrato, tanto da giocare uno spezzone contro il Bologna. Il suo obiettivo è quello di ritornare al 100% per riprendersi Nazionale e Beneamata. Da capire se già Spalletti lo schiererà sabato a Bari, oppure direttamente a Wembley contro la Nazionale dei Tre Leoni.