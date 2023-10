L' Italia come non l' hai mai vista | Amate Sponde su Sky Nature e Documentaries!

Leggi su digital-news

(Di lunedì 9 ottobre 2023)è il racconto visionario e straordinario dell’e del suo paesaggio fisico e umano: un’esperienza spettacolare di immagini e musica per scoprire il nostro Paese da una prospettiva insolita. Su Skyil 9 ottobre alle 21.15, in simulcast con Sky Documentaries, in streaming solo su NOW e disponibile on demand, il film Sky Original, diretto da Egidio Eronico esplora l’dalle Alpi alla Sicilia, mostrando un paesaggio unico e spesso incompreso, con lo sguardo rivolto all'ambiente urbano ed extraurbano, al mondo del lavoro, ai nuovi luoghi di aggregazione e ai vecchi e nuovi...