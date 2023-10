L’Iran ha aiutato Hamas nell’attacco a Israele

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Più di 700 israeliani sono stati uccisi da quandoha lanciato il suo attacco su larga scala contro, secondo un bilancio aggiornato dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) lunedì. Sono oltre 2.150 gli israeliani sono stati feriti, sferrato sabato mattina. L’IDF ha pubblicato le cifre sul suo account ufficiale su X, ex Twitter.haa pianificare e organizzare l’attacco contro. Teheran ha dato l’ok all’azione a sorpresa, compiuta sabato 7 ottobre, in un incontro avvenuto tra emissari del regime iraniano e membri dilunedì scorso 2 ottobre a Beirut, in Libano. E’ la ricostruzione del Wall Street Journal, basata sulle informazioni fornite da membri di primo piano die di ...