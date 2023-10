L’insostenibile vacuità degli NFT

Leggi su fmag

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il mercatoNFT è clamorosamente crollato. Contestualizziamo innanzitutto tale affermazione: rimbalzata qua e là sulla Rete, finendo ad occupare gli autorevoli spazi web della più famosa agenzia italiana, tale verità è prodotta da dappGambl. Siamo in un vero e proprio paradosso, un corto circuito d’informazione: dappGambl è infatti un’azienda che già dal nome richiama il gambling, gioco d’azzardo. E infatti sul sito della società si parla di crypto, certo, ma anche di crypto casinò suggeriti dagli esperti. Un provvedimento del 2018 (che i più ricorderanno con il nome ante-conversione di Decreto Dignità) ha vietato ogni forma di pubblicità – anche indiretta – al gioco d’azzardo. Ciò sembrerebbe però non vietare a piattaforme di questo tipo di trovare vie indirette, come le analisi e gli studi, per trovare spazio sui quotidiani, anche di certa ...