L’infermiere avvelenato all’istituto tumori di Bari perché era un «infame»

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L’istituto“Giovanni Paolo II” diè oggetto di un’indagine per traffico di materiale. L’accusa coinvolge infermieri e operatori socio-sanitari che usavano farmaci e dispositivi dell’istituto per alcune visite private in nero. Sei sono sottoposti a misure cautelari. Tutto accadeva nel reparto di oncologia medica, retto da Vito Lo Russo. A sua volta arrestato in estate per aver chiesto soldi ai pazienti per le visite gratuite. Nel 2020 un’infermiera è stata beccata mentre rubava 250 euro dal portafogli di una paziente ricoverata. Lei ha raccontato agli inquirenti i movimenti nel suo reparto. Uno degli indagati ha reagito così: «Hai rotto i c…. Sappiamo dove abiti, chi è la tua compagna e che sei un’come tua cognata, conosciamo tua madre che lavora qui da tanti anni e stai attenta a tua madre, che non ci vuole niente a ...