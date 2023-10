Lieve stiramento al legamento per Dybala | Potrebbe tornare con l’Inter

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Le lacrime, il dolore, quel ginocchio che si gira. La paura di un altro lungo infortunio. E invece gli esami cui(nella foto) si è sottoposto nella notte a Villa Stuart hanno evidenziato solo unalcollaterale del ginocchio sinistro. Insomma: l’argentino della Roma non dovrà operarsi, non ci sono lesioni al menisco o alcrociato. Una prima stima dei tempi di recupero dice che addiritturain campo a San Siro controil prossimo 29 ottobre. (Red/ Dire)

