Liberare gli ostaggi può essere un bagno di sangue | il nodo per Israele

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il generale Marco Bertolini, ex numero uno del Comando operativo di vertice interforze e di Col Moschin e Brigata Folgore, ha rilasciato un'intervista al Messaggero sulle conseguenze dell'attacco di Hamas ad, focalizzandosi in particolare sulle tattiche di liberazione per gliportati a Gaza: “È molto difficile, senza accettare il rischio che siano uccisi, l'operazione chirurgica è impossibile in quel formicaio.è la principale potenza militare dell'area, ma per decenni le sue forze armate hanno fatto antiterrorismo, controllo della sicurezza interna, contrasto a azioni condotte da miliziani senza uso di forze manovrate. Ora devono fronteggiare una minaccia cui non erano abituate, un'azione multimodale. Da Gaza non si sono limitati ad alzare una quantità di razzi più importante ed efficace che in passato, o a ...