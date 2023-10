L'Esorcista - Il credente "possiede" il box office USA con un debutto da 27 milioni

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L'- Ilvola in prima posizione al botteghino americano con 27di incassi e un totale globale di 45,1. Le critiche negative non sembrano aver influenzato più di tanto ilde L'- Ilal boxUSA. Il film conquista la prima posizione con 27,2di incasso da 3.663 sale e segna una media per sala di 7.425 dollari, diventando la miglior apertura per un film della saga de L'. Con 45,1di incasso globale,le cifre sono però ancora inferiori alle aspettative, visto l'investimento iniziale di Universal e Blumhouse, che si sono assicurati i diritti per realizzare una nuova trilogia per la cifra di 400. ...

... drammi, commedie: i migliori film da vedere al cinema a ottobre, da L'- Ilfino a Comandante con Favino, passando dal biografico Nata per te al ritorno dei Me contro Te L'...L'- Ilvince il weekend. Superato il milione di biglietti venduti a ottobre. Gran recupero di Paw Patrol - Il super film. Completa il podio Assassinio a Venezia. Balzo in avanti per ...

Non si può credere che abbiano davvero prodotto ‘L’esorcista – Il credente’ Rolling Stone Italia

"L'Esorcista - Il credente" non fa paura, ma ha riunito Ellen Burstyn e Linda Blair dopo 50 anni Io Donna

L'Esorcista - Il credente vola in prima posizione al botteghino americano con 27 milioni di incassi e un totale globale di 45,1 milioni.L'esorcista - il credente vince il weekend in Italia con 1.2 milioni di euro, mentre non brillano le altre nuove uscite ...