L’esercito israeliano ha colpito più di cinquecento obiettivi nella Striscia di Gaza

(Di lunedì 9 ottobre 2023)ha annunciato il 9 ottobre di avernotte “più didi, mentre il bilancio del combattimenti è salito a più di 1.100 vittime in tre giorni. Leggi

ha richiamato i riservisti, mentre il premierNetanyahu ha detto: 'Cittadini di Israele siamo in guerra' OPERAZIONE VIA ARIA E VIA TERRA'operazione di Hamas è sia ...... circa 400 uccisi dall'in Israele secondo i dati diffusi ...'attacco di Hamas del 7 ottobre potrebbe essere'11 Settembre ...di Hamas del 7 ottobre potrebbe essere'11 Settembre...

Israele, la doppia risorsa dell'esercito regolare e dei riservisti Avvenire