Lega Serie A | comunicato UFFICIALE sui diritti tv | 'Verranno richieste offerte migliorative'

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L’Assemblea dellaA si è svolta questa mattina in videoconferenza. Le Società hanno approvato, in ambito di ripartizione...

L'assemblea dellaA, che si è svolta questa mattina in videoconferenza, ha avuto al centro dei temi trattati i diritti tv dal 2024 al 2029. Nel corso della riunione i club hanno proseguito gli ...C'è un filo invisibile chela scomparsa di Emanuela Orlandi a unadi eventi che hanno segnato la storia che conosciamo. Il giornalista Alessandro Ambrosini, nel suo blog "Notte Criminale", ha delineato uno scenario ...

Diritti TV, la serie A “diventa americana”: il canale della Lega è più vicino QuiFinanza

“900 milioni o niente”: rivoluzione in Serie A, club in rivolta CalcioMercato.it

Dopo l'assemblea svolta stamattina, la Lega Serie A ha pubblicato un comunicato sull'esito dell'incontro svolto in videoconferenza: "L’Assemblea della Lega Serie A ...Roma, 9 ott. (Adnkronos) – L’Assemblea della Lega Serie A si è svolta questa mattina in videoconferenza. Le Società hanno approvato, in ambito di ripartizione dei diritti audiovisivi, il calcolo della ...