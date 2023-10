Lecco | ufficiale | esonerato l’allenatore della promozione Foschi

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ilha ufficializzato l’esonero di Lucianoche ha conquistato lain Serie B ma che è partito con appena un punto in sei partite, dovendone recuperare ancora tre vista l’estate sui tribunali. Un rendimento che non è piaciuto al patron Di Nunno, che dunque ha deciso di operare un ribaltone in panchina. “Calcio1912 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatorePrima Squadra il Mister Luciano. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro e per essere statodel raggiungimentoin B, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguosua carriera”. SportFace.