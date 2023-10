Lecce | dress code per studenti e docenti di un liceo | No top nè jeans strappati

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Vietato indossareo gonne troppo corte. Vietati i top che lasciano l’ombelico scoperto, le ciabatte e l’uso del cellulare. IlPalmieri diha delineato un precisoal quale devono attenersi glima anche i professori e il personale Ata. La dirigente dell’istituto si riserva la facoltà di non ammettere a scuola chi non rispetterà queste “norme di comportamento”. "IlPalmieri ha tra i suoi obiettivi l’acquisizione di comportamenti e stili di vita rispettosi dei principi basilari di una convivenza civile. Il rispetto delle persone è la prima regola della nostra comunità - si legge nella circolare - È dovere di ognuno di noi partecipare al miglioramento della vita scolastica con forte senso di ...

