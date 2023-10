Le Relazioni Difettose – «Come si supera un Nino Sarratore?»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Cara Ester, non puoi nemmeno immaginare quante versioni di questa lettera esistano. Terapia di coppia: cinque motivi per intraprendere questo percorso X Ci ho messo 3 anni a scriverla, ogni volta cambiando domanda man mano che elaboravo il dolore. Gli dei non mi hanno fatto dono della sintesi ma ci provo lo stesso: Compagni di università under 25 si innamorano: GAS, ormoni a palla, qualche scenata, innamoratissimi, ...