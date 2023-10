Le notizie del giorno con Enrico Mentana

Sull'azionario, in forte rialzo i titoli delle societa' energetiche esettore della difesa, in seguito all'attacco di Hamas: Lockheed Martin e Northrop Grumman Corp salgono, rispettivamente, dell'...Nei giorni della diffusione dellerelative alle intercettazioni con Mancino, il magistrato ...- che le aveva respinte - con una lettera in cui ricordava tra l'altro alcuni 'episodiperiodo ...

Le notizie del giorno | 09 ottobre - Mattino Euronews Italiano

Dagli MTV EMA 2023 a Joe Biden, quante ne sai sulle notizie della settimana FAI IL QUIZ Sky Tg24

Non possiamo accettare che fette delle nostre città e parti del nostro territorio vengano sottratti alla comunità e alla cittadinanza". ARC/MA/al L'assessore regionale alla Sicurezza e immigrazione ...Il Gran Premio del Qatar 2023 di Formula 1 è stato durissimo per tutti, soprattutto per i piloti, che sono stati protagonisti di una gara con pochi pari nella storia in termini di sforzo fisico richie ...