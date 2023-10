Le Foche | parla l' agente che ha fermato l' aggressore | «Voleva ucciderlo a pugni | gli sbatteva la testa contro il pavimento»

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Se Francesco Le, l?immunologo che giovedì è stato massacrato dinel suo studio di via Po da un 36enne ora in carcere, è vivo lo deve a lui. A Manuel Basile, 39...

Clamoroso Le: come si presenta in tv dopo la brutale aggressione'Ti devo la vita', con queste parole l'immunologo lecon l'agente eroe Manuel Basile che gli ha salvato la vita dopo l'aggressione subita nei giorni scorsi a opera di un 36enne a Roma. 'Sto meglio, soprattutto grazie ai medici del ...

Aggressione a Le Foche, parla il poliziotto che l’ha salvato: «Ci siamo sentiti e mi ha ringraziato» Corriere TV

Aggressione a Le Foche, parla Manuel Basile, il poliziotto che l'ha salvato: «Quel pugile voleva finirlo a pugni» Corriere Roma

Se Francesco Le Foche, l’immunologo che giovedì è stato massacrato di pugni nel suo studio di via Po da un 36enne ora in carcere, è vivo lo deve a lui. A Manuel Basile, ...Se Francesco Le Foche, l’immunologo che giovedì è stato massacrato di pugni nel suo studio di via Po da un 36enne ora in carcere, è vivo lo deve a lui. A Manuel Basile, ...