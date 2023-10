Le cose da sapere sull’attacco di Hamas e la risposta di Israele

'Hamas attraverseràdifficili e terribili' - ha assicurato il capo del governo - 'abbiamo ... Ore 15:03 Hezbollah, nessuna operazione nel nord Israele - Hezbollah ha fattodi non aver ...... confusa e senzabene cosa fosse accaduto. È stato difficile ma senza 4 emotrasfusioni e la ...a strutture organizzate per partorire perché durante un parto naturale possono accadere molte...

Le cose da sapere su Cagliari-Roma AS Roma

Sciopero tassisti martedì 10 ottobre: le cose da sapere Today.it

È l’Europa a dirlo: senza riforme strutturali non si va da alcuna parte. E nel nostro paese ce ne sono tantissime da fare, tra orizzontali, abilitanti e settoriali. A voglia. Ma per farle ci ...“Abbiamo iniziato a correre, non sapevamo dove andare. Nessuno sapeva cosa fare”, ha detto al Washington Post Millet Ben Haim, 27 anni, che era all’evento con un gruppo di amici, ha visto gli uomini ...