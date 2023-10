Le corna sono il motivo della rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Il parere dei social

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 9 ottobre 2023)silasciati. L’ex Bonas di Avanti un altro ha diffuso un comunicato ufficiale dove racconta sommariamente come si sente e parla di “motivi gravi”.silasciati per colpa delle? A questo punto, un po’ incuriosita dall’accaduto e dispiaciuta per(credo che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.