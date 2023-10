Laziomania | la partita della svolta | sempre contro l'Atalanta

Sapevamo che il Celtic amava giocare palla, quello che non immaginavamo è che la Lazio per l'interama nel secondo tempo in particolare non riuscisse mai a contendere seriamente il possesso, ...Non è Leao, e non cambia la. IL CAMBIO MUSAH E CAMBIO PASSO MILAN - In realtà il Milan di Pioli pure ha tanti nuovi. Solo che, due temi: sono forti, e questo conta di certo, ma in realtà ...

Laziomania: in Scozia attacco bocciato e troppa fatica, ma poi arriva ... Calciomercato.com

Laziomania: Pioli batte un Sarri lento grazie a Leao, ma basta ... Calciomercato.com

Di nuovo contro l’Atalanta, di nuovo un crocevia stagionale, un bivio: dentro, o fuori. La Lazio è dentro, e lo urla insieme ai 40mila dell’Olimpico (che sono pochi, apprendiamo dai giornali). Di nuov ...Forse la Lazio fa semplicemente quello che ci aspettavamo: la reazione attesa. I problemi ci sono ancora: una manovra non al top per velocità, reattività, capacità di creare palle gol e pericoli. Manc ...