Lazio | quel messaggio di Maurizio Sarri

Grazie a due suoi gol, invece, nel giro di cinque giorni laha ritrovato se stessa e due vittorie consecutive, che nella presente stagione sono una primizia. I primi quindici minuti della ......contro alcuni pronostici per un calendario valutato durissimo nella sua prima parte e per... attesa invece dall' Empoli e dallaall'Olimpico (in mezzo il Cukaricki in Conference League), con ...

Quaterna del Montespaccato in quel di Civitavecchia Tuttocampo

Lazio-Atalanta, editoriale di commento L'Eco di Bergamo

Nel primo tempo dopo l'infortunio di Anguissa Garcia manda in campo Raspadori giustificandosi a fine partita spiegando che col Napoli sotto serviva anche maggiore incisività in ...Quando alla vigilia del campionato venne a sapere che Matias Vecino sarebbe partito per Istanbul, Maurizio Sarri ebbe un sussulto. Prese il telefono, chiamò l’uruguagio e gli disse « Matias, rimani, ...