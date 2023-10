Lazio | esami per Immobile | nessuna lesione per l’attaccante

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Glistrumentali ai quali si è sottoposto Cirofanno tirare un sospiro di sollievo in casa. I controlli, infatti, non hanno evidenziatomuscolare al flessore per il capitano biancoceleste, costretto a saltare la sfida contro l’Atalanta per un problema di natura fisica, come aveva già chiarito Sarri ribadendo il concetto anche in conferenza stampa, lo stesso che, di comune accordo con Spalletti, gli ha sconsigliato di rispondere alla chiamata della Nazionale., quindi, non ha riportato nessun infortunio serio, anche se le sue condizioni continueranno a essere monitorate nei prossimi giorni, a partire da mercoledì, quando la truppa biancoceleste si ritroverà a Formello, seppur a ranghi ridotti, per riprendere la preparazione nella pausa per le ...

... ha svolto gliclinici per accertare le sue effettive condizioni di salute. Accertamenti che ... Anche perché il 12 novembre è in calendario il derby contro la. Al posto di Pellegrini ...L'obiettovo per entrambi è tornare in campo per il derby- Roma. L'argentino è uscito dal campo dopo circa 37 minuti per un problema al ginocchio sinistro. Glihanno evidenziato una ...

La paura per Ciro Immobile è di avere un problema ai flessore. Fortunatamente per il centravanti della Lazio non si è evidenziata nessuna lesione muscolare. Quindi l’esito dell’esame è stato positivo ...Esami ok per Ciro Immobile, non hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore. Il capitano della Lazio ha effettuato oggi i controlli dopo lo stop obbligato contro l'Atalanta. Per ...